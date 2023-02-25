Подполковник ВС США Дэвис: советы американских генералов по Украине грозят ядерной войной с РФ

Если американские политики продолжат слушать отставных генералов, то украинский конфликт может закончиться ядерной катастрофой. К такому выводу пришёл подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

"Если наши политики прислушаются к советам этих бывших высокопоставленных лиц, Америка, потрясённая поражением Украины, может оказаться в состоянии войны с Россией или, что ещё хуже, развернуть ядерную войну", — написал он в материале для 19fortyfive.

Офицер напомнил несколько таких заявлений, которые назвал "катастрофически неверными". Например, Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ, уверен, что Украина вернёт себе Крым и Донбасс. Отставной офицер армии США, занимавший должность командующего ВС в Европе, Бен Ходжес считает, что полуостров будет освобождён к лету. Ещё один генерал, Марк Кларк, назвал Крым вполне реальной целью ВСУ.

Однако все они упускают много факторов, которые ставят под вопрос победу Киева в конфликте, пишет Дэвис. Он указал на сроки поставок обещанных танков и другого вооружения НАТО:

"Они как будто не знают, что всё это обещанное оборудование будет прибывать понемногу, буквально в течение года, а в некоторых случаях — как в случае с американскими танками Abrams — возможно, не раньше начала 2024 года."

Подполковник считает, что не существует разумного пути, по которому украинские войска могли бы организовать достойное наступление в обозримом будущем. ВСУ могут предпринимать шаги, чтобы препятствовать продвижению ВС России, но будут ли оправданы связанные с этим риски, задаётся вопросом Дэвис.