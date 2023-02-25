45-летний президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его зрение с начала специальной военной операции значительно ухудшилось.
Когда у него брали интервью в вагоне поезда для документального фильма "Год", Зеленский не смог увидеть, что написано на чайном пакетике. Украинский лидер признался, что читает в очках, а глазные линзы не использует.
Ухудшение зрение началось с начала СВО из-за того, что несколько месяцев приходилось работать без хорошего освещения из-за рекомендаций охраны, рассказал Зеленский.
"Ничего не вижу, хоть убей. Я потерял зрение, это физически. Потому что полное освещение мы не использовали. Охрана говорила: "Давайте поменьше"", — поделился президент подробностями в фильме.
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