Владимир Зеленский заявил о потере зрения после начала спецоперации ВС РФ из-за мер безопасности

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

45-летний президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его зрение с начала специальной военной операции значительно ухудшилось.

Когда у него брали интервью в вагоне поезда для документального фильма "Год", Зеленский не смог увидеть, что написано на чайном пакетике. Украинский лидер признался, что читает в очках, а глазные линзы не использует.

Ухудшение зрение началось с начала СВО из-за того, что несколько месяцев приходилось работать без хорошего освещения из-за рекомендаций охраны, рассказал Зеленский.

"Ничего не вижу, хоть убей. Я потерял зрение, это физически. Потому что полное освещение мы не использовали. Охрана говорила: "Давайте поменьше"", — поделился президент подробностями в фильме.