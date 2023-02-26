Sohu: НАТО боится российскую подлодку "Борей", способную одним ударом уничтожить страну

Руководство Североатлантического альянса всерьёз опасается российской атомной подлодки "Борей", которая одним ядерным ударом может уничтожить практически любую страну.

Помимо невероятной ударной мощи, подводный крейсер отличается незаметностью, отмечают китайские военные эксперты.

"Борей" редко выходит в море, но стоит ему выйти, как НАТО нервничает. Хуже всего для них то, что большую часть пути альянс даже не будет подозревать об выходе лодки на миссию", — пишут аналитики издания Sohu.

Авторы материала напомнили, что подлодка вооружена ракетами "Булава", каждая из которых может доставить 10 ядерных боеголовок на расстоянии до 10 тысяч километров. Причём вместо запуска будет оставаться тайной для НАТО до последнего момента.