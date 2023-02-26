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Шеремет заявил, что ВСУ ждёт неприятный сюрприз в случае попытки наступления на юге

1:02
Силовые структуры

План киевского руководства "вбить клин" в российский фронт является одним из элементов информационной войны. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что в случае наступления на юге ВСУ ожидает неприятный сюрприз.

Шеремет заявил, что ВСУ ждёт неприятный сюрприз в случае попытки наступления на юге

"Украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждёт очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответить любому агрессору", — указал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат убеждён, что громкие заявления представителей киевского режима адресованы США, чтобы Вашингтон продолжал поставлять вооружение.

Ранее замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что украинская армия будет готова к контрнаступлению весной. Киев намерен "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России", а также взять под контроль все бывшие территории Украины, включая полуостров.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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