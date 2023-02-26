План киевского руководства "вбить клин" в российский фронт является одним из элементов информационной войны. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что в случае наступления на юге ВСУ ожидает неприятный сюрприз.
"Украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждёт очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответить любому агрессору", — указал Шеремет в беседе с РИА Новости.
Депутат убеждён, что громкие заявления представителей киевского режима адресованы США, чтобы Вашингтон продолжал поставлять вооружение.
Ранее замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что украинская армия будет готова к контрнаступлению весной. Киев намерен "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России", а также взять под контроль все бывшие территории Украины, включая полуостров.
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