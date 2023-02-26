Шеремет заявил, что ВСУ ждёт неприятный сюрприз в случае попытки наступления на юге

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

План киевского руководства "вбить клин" в российский фронт является одним из элементов информационной войны. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что в случае наступления на юге ВСУ ожидает неприятный сюрприз.

"Украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждёт очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответить любому агрессору", — указал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Депутат убеждён, что громкие заявления представителей киевского режима адресованы США, чтобы Вашингтон продолжал поставлять вооружение.

Ранее замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что украинская армия будет готова к контрнаступлению весной. Киев намерен "вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России", а также взять под контроль все бывшие территории Украины, включая полуостров.