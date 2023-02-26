Автор 19FortyFive Фарли: Россия подготовила для ВСУ жёсткое испытание в виде укреплений

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Фортификационные и инженерные сооружения ВС РФ на передовой станут для украинской армии жёстким испытанием. Об этом заявил военный аналитик Роберт Фарли.

"Оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад. Это делает общевойсковое наступление серьёзной проверкой возможностей Украины", — отметил эксперт в материале для 19FortyFive.

Фарли считает, что поставки западного оружия на Украину повысили потенциал киевской армии, однако остались вопросы по подготовке и интеграции множества разношёрстных военных систем в единое целое.

Неспешное наступление ВС РФ наносит серьёзный ущерб противнику. ВСУ несут колоссальные потери и тратят драгоценные боеприпасы, сделал вывод эксперт.