Рогов: в Запорожье нацисты прицельно обстреляли колледж

Украинские боевики ударили по Васильевскому колледжу МГУ имени Макаренко в запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По словам Рогова, ВСУ выпустили прицельно по учебному заведению не менее 10 снарядов.

"На Запорожье нацисты прицельно обстреляли колледж — не менее 10 попаданий. Васильевский колледж МГУ им. Макаренко пострадал от ударов боевиков ВСУ. Несколько неразорвавшихся снарядов остаются на крыше", — сообщил член главного совета администрации Запорожья.

Сейчас на месте удара работают сапёры. О пострадавших в ходе обстрела, Рогов не сообщил.