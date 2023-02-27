Украинские боевики ударили по Васильевскому колледжу МГУ имени Макаренко в запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, ВСУ выпустили прицельно по учебному заведению не менее 10 снарядов.
"На Запорожье нацисты прицельно обстреляли колледж — не менее 10 попаданий. Васильевский колледж МГУ им. Макаренко пострадал от ударов боевиков ВСУ. Несколько неразорвавшихся снарядов остаются на крыше", — сообщил член главного совета администрации Запорожья.
Сейчас на месте удара работают сапёры. О пострадавших в ходе обстрела, Рогов не сообщил.
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