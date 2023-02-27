ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Уточняется, что атаке подверглось село, где находится пограничный пункт.
По предварительной информации, по селу было выпущено около десяти ракет. Предварительно, пострадавших нет. Прямо сейчас горит жилой дом.
Ранее украинские войска обстреляли село Вознесеновка, находящееся в Шебекинском городском округе.
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