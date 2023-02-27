Боевики украинской армии подорвали дамбу в Артёмовске на водохранилище "Северный ставок", чтобы помешать продвижению российских войск в регионе. Однако действия ВСУ оказались "медвежьей услугой", заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Мы увидели суетливые, не совсем просчитанные действия, потому что оказать существенное влияние на продвижение наших подразделений в Артёмовске не получилось", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Более того, подразделения ВСУ, которые размещены в северной части города, сталкиваются со сложностями.
"Взрыв дамбы в Артёмовске — медвежья услуга, шансы ВСУ попасть в окружение существенно увеличились", — отметил Пушилин.
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