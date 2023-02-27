Пушилин назвал взрыв дамбы в Артёмовске со стороны ВСУ "медвежьей услугой"

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии подорвали дамбу в Артёмовске на водохранилище "Северный ставок", чтобы помешать продвижению российских войск в регионе. Однако действия ВСУ оказались "медвежьей услугой", заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы увидели суетливые, не совсем просчитанные действия, потому что оказать существенное влияние на продвижение наших подразделений в Артёмовске не получилось", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Более того, подразделения ВСУ, которые размещены в северной части города, сталкиваются со сложностями.

"Взрыв дамбы в Артёмовске — медвежья услуга, шансы ВСУ попасть в окружение существенно увеличились", — отметил Пушилин.