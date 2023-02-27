Пушилин: число украинских военнопленных в ДНР исчисляется тысячами

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, на территории республики находятся тысячи украинских военнопленных.

"Эта цифра исчисляется тысячами", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что в последнее время зафиксированы существенные изменения под Артёмовском, несмотря на то, что ВСУ подорвали дамбу, пытаясь помешать продвижению российской армии.