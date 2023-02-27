По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, на территории республики находятся тысячи украинских военнопленных.
"Эта цифра исчисляется тысячами", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Он подчеркнул, что в последнее время зафиксированы существенные изменения под Артёмовском, несмотря на то, что ВСУ подорвали дамбу, пытаясь помешать продвижению российской армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.