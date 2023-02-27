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Пленный боевик ВСУ описал эффект препаратов, которые дают солдатам перед боем

1:11
Силовые структуры

Украинский солдат, который попал в плен к российской армии, в подробностях описал эффект после принятия неких таблеток. По его словам, командование ВСУ выдаёт военнослужащим препараты, из-за которых блокируется чувство страха перед участием в боевых действиях. Врачи утверждали, что это необходимо для лечения простуды, однако название "лекарства" не озвучивалось

Пленный боевик ВСУ описал эффект препаратов, которые дают солдатам перед боем

"Круглые, маленькие, ярко-розового цвета. <…> Со мной было что-то не так: я меньше хотел спать и есть, пропали запахи и вкусы. Я практически не чувствовал усталости", — цитирует слова пленного "МК".

Солдат рассказал, что его сослуживец получил серьёзное ранение в лицо, однако боли он не почувствовал и продолжил дальше сражаться. Кроме того, после таблеток у военнослужащих начинались галлюцинации.

"Я смотрел на берёзу, и она расцветала прямо у меня на глазах. На самом деле шёл снег", — вспоминает пленный.

Главными побочными эффектами "чудо-лекарства" солдат назвал сильное обезвоживание и изменение цвета мочи на чёрный.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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