Рогов заявил, что "первое окно" для наступления ВСУ возникнет в конце марта

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Весной подразделения украинской армии начнут пополняться мобилизованными солдатами, а Запад поставит в Киев обещанную технику. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Первое окно возможностей для режима Зеленского может возникнуть в конце марта", — указал он.

Рогов подчеркнул, что некоторые виды западных вооружений уже были замечены в ходе боевых действий. Однако скопления группировки ВСУ в Запорожье на данный момент не наблюдается. Украинские войска стягивают силы на границу Днепропетровской и Запорожской областей, где обучают новобранцев, отметил Рогов.

"Может быть, они очень хорошо всё прячут и скрывают от нас, но желаемое выдаётся за действительное. Видно, что добавилось количество боеприпасов, у них нет снарядного голода", — указал он в беседе с НСН.