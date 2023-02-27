Весной подразделения украинской армии начнут пополняться мобилизованными солдатами, а Запад поставит в Киев обещанную технику. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Первое окно возможностей для режима Зеленского может возникнуть в конце марта", — указал он.
Рогов подчеркнул, что некоторые виды западных вооружений уже были замечены в ходе боевых действий. Однако скопления группировки ВСУ в Запорожье на данный момент не наблюдается. Украинские войска стягивают силы на границу Днепропетровской и Запорожской областей, где обучают новобранцев, отметил Рогов.
"Может быть, они очень хорошо всё прячут и скрывают от нас, но желаемое выдаётся за действительное. Видно, что добавилось количество боеприпасов, у них нет снарядного голода", — указал он в беседе с НСН.
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