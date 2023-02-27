Обозреватель The National Interest (TNI) Мэтью Банн считает, что Вашингтон должен убедить Киев начать переговоры с Москвой, чтобы избежать ядерной войны, риск которой растёт с каждым днём.
Правительство и США, и России прекрасно понимают последствия ударов ядерным оружием, поэтому идти по этому пути никто не хочет, отметил он.
"Они (Правительства. — Прим. ред.) прекрасно знают, что использование ядерного оружия друг против друга было бы самоубийством — у каждого достаточно мощного, живучего ядерного оружия, чтобы уничтожить другого как функционирующее общество", — пишет Банн.
Однако президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Североатлантического альянса "нанести превентивные ядерные удары" по территории России. В Москве подобные заявления считают неуместными, так как последствия будут чудовищными для всего мира.
"Чем дольше будет продолжаться противостояние, тем больше людей погибнет и тем больше будет возрастать ядерная опасность. Пришло время работать с Украиной, чтобы начать изучение возможности прекращения конфликта путём переговоров", — отметил автор материала.
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