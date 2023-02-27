Силы обороны Украины "Юг": войска сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк подтвердила информацию, согласно которой подразделения армии страны находятся на границе с непризнанным Приднестровьем.

По словам пресс-секретаря, это решение Киева связано с возможной угрозой со стороны Вооружённых сил Российской Федерации в регионе.

"Наши силы сосредоточены вдоль всей границы", — призналась Гуменюк.

Ранее журналисты WarGonzo предупредили, что на границе с Приднестровьем собирается ударный кулак ВСУ. При этом, по данным Telegram-канала, румынские войска тоже стягивают технику к Молдавии.