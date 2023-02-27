RT: ВСУ начали менять американские гаубицы М777 на советские пушки из-за дронов "Ланцет" ВС РФ

За февраль противник потерял не менее пяти американских гаубиц М777 на Купянском направлении. Орудия были оборудованы защитной стальной сеткой, которая должна была уберечь их от атак дронов, но от российских "Ланцетов" гаубицы не спасли.

Как сообщает RT, две гаубицы были ликвидированы с боекомплектом российскими беспилотниками между населёнными пунктами Песчаное и Табаевка. Ещё три М777 уничтожены на позициях ВС Украины в пяти километрах от станции Купянск-Узловой.

"Предположительно, поразить орудия прямыми попаданиями "Ланцетов" удалось благодаря использованию новой схемы атаки, при которой орудийные расчёты ВСУ атакуются с тыла", — пишет источник.

Западные гаубицы теперь в дефиците, поэтому противник вынужден переходить на использование советских 122-м пушек М-30 и хорватские М-46, которые были переброшены на Купянское направление из Запорожья и из Херсонской области. Данное орудие относится к третьей и четвёртой категориям годности, их использование осложняется техническим состоянием и различными дефектами.