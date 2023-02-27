Лукашенко заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация для остановки конфликта на Украине

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сейчас настал тот уникальный момент, когда украинский конфликт можно остановить, пока РФ "не поставила экономику на военные рельсы". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью китайскому СМИ.

Он отметил, что Владимир Путин хочет обеспечить безопасность России, чтобы никаких признаков агрессии не было с территории Незалежной никогда. Москва готова идти в переговоры, как и в прошлом году, считает Лукашенко.

"Она (Россия. — Прим. ред.) с первых дней это делала: два раунда переговоров прошли по мирному урегулированию в Беларуси, потом они уехали в Стамбул, потом вообще отказались, хотя на столе лежал план урегулирования. Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров", — приводит слова президента БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что любой конфликт рано или поздно закончится миром. Только остаётся важным вопрос: сколько жизней он унесёт.