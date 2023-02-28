Генерал ВС США Бен Ходжес призвал Украину вернуть контроль над Крымом раньше, чем над Донбассом

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ должны получить контроль над Крымом раньше, чем возьмут Донбасс. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Он отметил, что приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота. Ходжес указал, что важно сделать полуостров непригодным для войск ВС РФ.

"Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже", — написал генерал в своих соцсетях.

Ходжес уверен в реализации киевского плана по освобождению полуострова.