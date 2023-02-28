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Генерал ВС США Бен Ходжес призвал Украину вернуть контроль над Крымом раньше, чем над Донбассом

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Силовые структуры

ВСУ должны получить контроль над Крымом раньше, чем возьмут Донбасс. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

Генерал ВС США Бен Ходжес призвал Украину вернуть контроль над Крымом раньше, чем над Донбассом

Он отметил, что приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота. Ходжес указал, что важно сделать полуостров непригодным для войск ВС РФ.

"Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже", — написал генерал в своих соцсетях.

Ходжес уверен в реализации киевского плана по освобождению полуострова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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