ВСУ должны получить контроль над Крымом раньше, чем возьмут Донбасс. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
Он отметил, что приоритетом Украины является нанесение ударов для изоляции Крыма, а также захват Черноморского флота. Ходжес указал, что важно сделать полуостров непригодным для войск ВС РФ.
"Ежедневными точечными ударами выгнать российский флот из Севастополя. То же самое для ВВС России в Саках. Сухопутные войска могут подойти позже", — написал генерал в своих соцсетях.
Ходжес уверен в реализации киевского плана по освобождению полуострова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.