Генерал Гурулёв призвал отключить систему GPS для борьбы с дронами ВСУ на территории России

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 28 февраля в Туапсе и Белгороде произошли взрывы. По предварительным данным, беспилотники, начинённые взрывчаткой, атаковали объекты на российской территории.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв прокомментировал налёт дронов и отметил, что ВСУ с помощью Запада будут продолжать наращивать количество и качество беспилотных летательных аппаратов. Главная цель состоит в том, чтобы нанести ущерб критической инфраструктуре России внутри страны.

"Их удары будут невозможны, когда на территории России перестанет работать система NAVSTAR (GPS). Эта система развёрнута в космосе США и их союзниками с задействованием коммерческих спутников. Если они перестанут работать, то эти беспилотники никуда не долетят", — указал генерал в своём Telegram-канале.

Также Москве необходимо задуматься над разработкой собственной системы глобальной связи по всему миру по типу Starlink, считает Гурулёв. По мнению генерала, это позволит России работать в сетецентрической системе управления войсками, что крайне необходимо во время боевых действий.