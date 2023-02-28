Подоляка заявил, что боевики ВСУ оставляют Артёмовск без боя целыми улицами

Ресурсы украинской армии на Артёмовском направлении истощены. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Командование ВСУ направило в регион один из новых ударных батальонов, боевики которого прошли обучение по стандартам НАТО. Однако их готовили для весеннего контрнаступления, а не для "Артёмовской мясорубки", отметил эксперт.

Кроме того, для удержания северного фаса обороны боевики ВСУ перешли к тактике создания сводных батальонов, которые собираются из разбитых осколков других подразделений.

"Причём, если ранее противник сражался здесь "за каждый дом", то вчера, судя по видео военкоров с мест, территория оставлялась почти без боя целыми улицами", — заявил Подоляка в своём Telegram-канале.