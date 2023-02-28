Депутат Верховной рады Украины от партии "Голос" Роман Костенко считает, что самым вероятным направлением для контрнаступления ВСУ станут Бердянск и Мелитополь.
Депутат считает это направление важным, кроме того он напомнил, что о Мелитополе говорил главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный.
"Мелитополь, Бердянск — это коридор, по которому мы должны двигаться. Когда это будет, как это будет, будут ли у нас возможности для этого — это мы увидим во время весенней кампании, после того, как поймем, как будет действовать враг", — сказал Костенко в беседе с изданием "РБК-Украина".
Однако до проведения контрнаступления украинской армии нужно сначала "разобраться" с восточным направлением, полагает Костенко, остановив российских военных, которые "давят на ВСУ".
"Враг потихоньку нас оттесняет на восточном направлении, имеет преимущество в численности, в численности техники, отодвигает наших солдат", — напомнил Костенко.
Ранее подготовку ВСУ к контрнаступлению анонсировал глава украинского минобороны Алексей Резников.
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