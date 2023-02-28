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Заслуженный военный лётчик РФ: полностью защититься от украинских беспилотников невозможно

Силовые структуры

Полностью гарантированно защититься на сегодняшний день от беспилотных самолётов-разведчиков или ударных беспилотников различного назначения и класса практически невозможно. Об этом заявил в беседе с Pravda.Ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Заслуженный военный лётчик РФ: полностью защититься от украинских беспилотников невозможно

Эксперт объяснил, что дроны, которые запускают боевики ВСУ, работают в различных диапазонах, с различными задачами, на больших скоростях или предельно малых, на больших высотах или предельно низких малых высотах полётов.

"То есть это комплексная задача, которая решается по мере, во-первых, возникновения событий, во-вторых, с учётом нахождения в различных климатогеографических условиях, в условиях оперативно-тактической обстановки на то или ином рубеже", — отметил офицер.

Собеседник издания добавил, что заниматься контролем использования воздушного пространства в мирное время — это одно дело, а выполнять эти же задачи при ведении боевых действий — совершенно другое. Исходя из этого должны быть и различные подходы к обеспечению безопасности суверенного воздушного пространства в различные времена и года.

"Считаю, что даже поднимать этот вопрос о гарантированном заслоне беспилотникам на сегодняшний день практически невозможно. Но дело другое, что заниматься этими проблемными вопросами необходимо в той или иной степени и по мере использования соответствующих сил и средств и ПВО, и контроля воздушного пространства. По регионам, по отдельным стратегическим направлениям, по участкам местности, характерным для той или иной приграничной территории, области или района. Это всё можно делать в зависимости от угроз, которые исходят с территории сопредельного государства", — заключил военный лётчик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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