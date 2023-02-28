Американский профессор: экономика проигравшей в конфликте с РФ Украины разорена и зависит от США

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский экономист Ричард Вольф заявил, что Киев уже проиграл в конфликте с Москвой.

"Украинская экономика разорена и теперь зависит от США", — отметил профессор в социальных сетях.

Также специалист подчеркнул, что Вооружённые силы Российской Федерации взяли серьёзную часть территорий, которые контролировал Киев.

Как сообщил экономист, до вооружённого столкновения ВВП Украины составлял примерно двести миллиардов долларов. Сейчас же этот показатель уменьшился на 30%. Вашингтон и его партнёры передали киевским властям 120 миллиардов долларов, однако много средств потрачено на деятельность Минобороны, заключил Вольф.

Ранее он обвинил лидера Украины Владимира Зеленского и его американского коллегу Джо Байдена в сокрытии информации о потерях ВСУ.