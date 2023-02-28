Украинское военное командование ворует страховые выплаты, которые предназначены родственникам иностранных боевиков. Об этом рассказал бывший американский военный Джон Макинтайр, который был наёмником на Украине и перешёл на сторону России, в беседе с военкором RT Мурадом Газдиевым.
По его словам, это обычная практика.
"Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, последняя зарплата идёт прямиком в карман командира", — объяснил собеседник издания.
Он также добавил, что украинцы воруют и поставляемое Западом оружие.
"На чёрный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулемётов М240 Bravo. Они их получают и перепродают", — рассказал бывший наёмник.
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