Бывший американский наёмник Макинтайр: командование ВСУ ворует деньги иностранных боевиков

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское военное командование ворует страховые выплаты, которые предназначены родственникам иностранных боевиков. Об этом рассказал бывший американский военный Джон Макинтайр, который был наёмником на Украине и перешёл на сторону России, в беседе с военкором RT Мурадом Газдиевым.

По его словам, это обычная практика.

"Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, последняя зарплата идёт прямиком в карман командира", — объяснил собеседник издания.

Он также добавил, что украинцы воруют и поставляемое Западом оружие.

"На чёрный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулемётов М240 Bravo. Они их получают и перепродают", — рассказал бывший наёмник.