Заминированный грузовик обнаружили в Москве - Shot

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На юго-востоке Москвы полицейские обнаружили заминированный грузовик. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, на юго-востоке столицы заметили автомобиль Hyundai Porter, под которым лежит предмет, похожий на гранату. Сейчас место стоянки грузовика оцеплено полицией, силовики ждут кинолога с собакой.

Ранее в Орске была проведена эвакуация из школ и детсадов из-за сообщения о минировании. Администрация образовательных учреждений вызвала оперативные службы, после чего сотрудники вывели из зданий находящихся в них детей.