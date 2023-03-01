Взрыв Киевом дамбы недалеко от Артёмовска, чтобы замедлить продвижение ВС РФ, и разлив местных водоёмов приведут к настоящей экологической катастрофе в городе, заявил военкор Александр Матюшин.
По его словам, вся вода в населённом пункте будет отравлена уже через две-три недели.
Всё дело в том, пояснил репортёр, что сейчас затоплено местное кладбище и подвалы частных домов, где украинские националисты прячут своих убитых сослуживцев.
"В воде трупы начинают разлагаться, а вода с трупным ядом уходит в грунтовые воды, которые становятся таким образом заражёнными. К тому же разложившиеся трупы — это ещё и источник инфекции. Не дай бог, начнётся эпидемия", — уточнил Матюшин в интервью изданию "Украина.ру".
К тому же группировка ВСУ в Артёмовске испытывает острый "снарядный голод", а потому с большим трудом продолжает оборонять населённый пункт от безостановочных атак российских штурмовиков.
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