Артёмовску грозит экологическая катастрофа из-за резкого потепления и разлива водоёмов, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, подтопило места, где остались туши погибших животных и здания, в которых ВСУшники устроили импровизированные морги для своих боевиков.
Как подчеркнул Марочко, кроме того, в воду попало много канализационных нечистот.
"В грунтовые воды попадает большое количество канализационных фекалий, подтоплены места с погибшими животными, а также заваленные строения и места с неэвакуированными трупами украинских военнослужащих", — пояснил подполковник РИА Новости.
По его словам, на фоне происходящего в скором времени даже питьевая вода может быть заражена. Это приведёт к массовым отравлениям.
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