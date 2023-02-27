Марочко: Артёмовск под угрозой экологической катастрофы из-за "моргов" ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артёмовску грозит экологическая катастрофа из-за резкого потепления и разлива водоёмов, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, подтопило места, где остались туши погибших животных и здания, в которых ВСУшники устроили импровизированные морги для своих боевиков.

Как подчеркнул Марочко, кроме того, в воду попало много канализационных нечистот.

"В грунтовые воды попадает большое количество канализационных фекалий, подтоплены места с погибшими животными, а также заваленные строения и места с неэвакуированными трупами украинских военнослужащих", — пояснил подполковник РИА Новости.

По его словам, на фоне происходящего в скором времени даже питьевая вода может быть заражена. Это приведёт к массовым отравлениям.