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Командир ВСУ "Мадьяр": русские штурмуют Бахмут не часто, а безостановочно

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Силовые структуры

Командир украинского подразделения, размещённого в Артёмовске (Бахмуте), пожаловался на критическую ситуацию в городе. По его словам, ВС РФ безостановочно штурмуют опорные пункты боевиков.

Командир ВСУ "Мадьяр": русские штурмуют Бахмут не часто, а безостановочно

"Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключениям направлениям Бахмута. Штурмовые действия противника не многоразовые, они безостановочные", — пояснил офицер ВСУ с позывным "Мадьяр".

Переломить ситуацию невозможно, добавил он, так как нет резервов и боеприпасов. "Мадьяр" выразил надежду, что украинский генштаб в курсе ситуации и знает, как спасти солдат.

Ранее стало известно, что российские спецназовцы впервые применили в зоне спецоперации дроны-камикадзе с искусственным интеллектом.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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