Командир украинского подразделения, размещённого в Артёмовске (Бахмуте), пожаловался на критическую ситуацию в городе. По его словам, ВС РФ безостановочно штурмуют опорные пункты боевиков.
"Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключениям направлениям Бахмута. Штурмовые действия противника не многоразовые, они безостановочные", — пояснил офицер ВСУ с позывным "Мадьяр".
Переломить ситуацию невозможно, добавил он, так как нет резервов и боеприпасов. "Мадьяр" выразил надежду, что украинский генштаб в курсе ситуации и знает, как спасти солдат.
Ранее стало известно, что российские спецназовцы впервые применили в зоне спецоперации дроны-камикадзе с искусственным интеллектом.
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