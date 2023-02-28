Командир ВСУ "Мадьяр": русские штурмуют Бахмут не часто, а безостановочно

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир украинского подразделения, размещённого в Артёмовске (Бахмуте), пожаловался на критическую ситуацию в городе. По его словам, ВС РФ безостановочно штурмуют опорные пункты боевиков.

"Тяжело сегодня, 27 февраля, по всем без исключениям направлениям Бахмута. Штурмовые действия противника не многоразовые, они безостановочные", — пояснил офицер ВСУ с позывным "Мадьяр".

Переломить ситуацию невозможно, добавил он, так как нет резервов и боеприпасов. "Мадьяр" выразил надежду, что украинский генштаб в курсе ситуации и знает, как спасти солдат.

Ранее стало известно, что российские спецназовцы впервые применили в зоне спецоперации дроны-камикадзе с искусственным интеллектом.