Экс-глава МИД Британии Хейг признал, что главные решения на Украине принимают США

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти США вместо украинского руководства принимают главные решения в ходе конфликта, сообщил бывший глава МИД Британии Уильям Хейг.

Российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) удалось связаться с экс-министром и задать ему несколько вопросов о роли Вашингтона в украинском кризисе. Хейг был убеждён в том, что разговаривает с бывшим главой Украины Петром Порошенко. Во время беседы он подчеркнул: британские власти не собираются корректировать внешнюю политику без одобрения со стороны Штатов.

"Все основные решения по-прежнему принимаются в Вашингтоне", — пояснил экс-руководитель МИД Великобритании.

Он добавил, что именно поэтому участились встречи украинского президента Владимира Зеленского с американскими политиками.