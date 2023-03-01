Власти США вместо украинского руководства принимают главные решения в ходе конфликта, сообщил бывший глава МИД Британии Уильям Хейг.
Российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) удалось связаться с экс-министром и задать ему несколько вопросов о роли Вашингтона в украинском кризисе. Хейг был убеждён в том, что разговаривает с бывшим главой Украины Петром Порошенко. Во время беседы он подчеркнул: британские власти не собираются корректировать внешнюю политику без одобрения со стороны Штатов.
"Все основные решения по-прежнему принимаются в Вашингтоне", — пояснил экс-руководитель МИД Великобритании.
Он добавил, что именно поэтому участились встречи украинского президента Владимира Зеленского с американскими политиками.
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