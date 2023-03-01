Генерал Картаполов заявил, что ВСУ отправляют на передовую новобранцев

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии пытается выиграть время, чтобы подготовить новые подразделения для весеннего контрнаступления. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.

Сейчас ВСУ отправляют на передовую тысячи неподготовленных новобранцев, которые были призваны на фронт в ходе очередной волны мобилизации, отметил депутат.

"Они "заваливают" свой передний край сотнями и тысячами неподготовленных мобилизованных украинцев", — сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".