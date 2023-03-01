Пригожин: ЧВК "Вагнер" не нуждается в покупке спутниковых снимков у КНР

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Госдеп США располагает устаревшими данными о спутниковых снимках у частной военной компании "Вагнер", заявил владелец ЧВК Евгений Пригожин.

Так Пригожин по запросу издания Pravda.Ru прокомментировал заявление помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. Тот утверждал, что китайская компания Spacety Co предоставляла "вагнеровцам" спутниковые снимки.

"У нас нет никакой необходимости в покупке спутниковых снимков. ЧВК "Вагнер" уже полтора года имеет почти два десятка спутников, часть из которых — радиолокационные, а остальные — оптические", — подчеркнул Пригожин.

По его словам, госдеп США "немножечко провалился во времени". Пригожин обратил внимание, что "вагнеровцы" внимательно следят за всеми точками мира, в том числе за зданием государственного департамента.