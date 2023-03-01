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Разведка Италии: ВС РФ добьются победы на Украине после паузы в конфликте

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Силовые структуры

После оперативной паузы в украинском конфликте Вооружённые силы РФ достигнут всех целей спецоперации. Такое мнение выразили итальянские разведчики.

Разведка Италии: ВС РФ добьются победы на Украине после паузы в конфликте

По их словам, РФ воспользовалась оперативной паузой, чтобы подготовить свою армию к новым боям.

"Москве нужен этот период относительной стагнации для перезапуска работы военно-промышленного комплекса (ВПК)", — приводит La Stampa фрагмент доклада разведчиков.

Итальянские аналитики напомнили, что российский президент Владимир Путин поручил увеличить численность Вооружённых сил страны до 1,5 миллиона человек. Как пояснили эксперты, это ещё раз подтверждает готовность Москвы сражаться до победы.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия никогда не проиграет в противостоянии с Западом и Украиной, поскольку является сильной ядерной державой.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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