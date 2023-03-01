Спикер ВСУ Игнат признал превосходство российской авиации над украинской

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская боевая авиация сегодня радикально уступает российской. Только поставки западных самолётов могут исправить эту ситуацию, считает он.

Игнат сравнил в эфире телемарафона украинский МиГ-29 и российский Су-30 (модернизированная версия Су-27). По словам представителя ВСУ, это то же самое, что сидеть в окопе с пистолетом Макарова, когда в 200 метрах противник с пулемётом или автоматом.

"Вот это собственно, если сравнить так приблизительно по технологиям. И плюс: у них ещё три пулемета, а у вас — один пистолет", — добавил спикер ВСУ.

Всё возможное украинские пилоты из имеющихся самолётов выдавливают, однако им нужна более комфортная техника, например, F-16, заключил он.