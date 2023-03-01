Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская боевая авиация сегодня радикально уступает российской. Только поставки западных самолётов могут исправить эту ситуацию, считает он.
Игнат сравнил в эфире телемарафона украинский МиГ-29 и российский Су-30 (модернизированная версия Су-27). По словам представителя ВСУ, это то же самое, что сидеть в окопе с пистолетом Макарова, когда в 200 метрах противник с пулемётом или автоматом.
"Вот это собственно, если сравнить так приблизительно по технологиям. И плюс: у них ещё три пулемета, а у вас — один пистолет", — добавил спикер ВСУ.
Всё возможное украинские пилоты из имеющихся самолётов выдавливают, однако им нужна более комфортная техника, например, F-16, заключил он.
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