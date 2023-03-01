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Спикер ВСУ Игнат признал превосходство российской авиации над украинской

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Силовые структуры

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинская боевая авиация сегодня радикально уступает российской. Только поставки западных самолётов могут исправить эту ситуацию, считает он.

Спикер ВСУ Игнат признал превосходство российской авиации над украинской

Игнат сравнил в эфире телемарафона украинский МиГ-29 и российский Су-30 (модернизированная версия Су-27). По словам представителя ВСУ, это то же самое, что сидеть в окопе с пистолетом Макарова, когда в 200 метрах противник с пулемётом или автоматом.

"Вот это собственно, если сравнить так приблизительно по технологиям. И плюс: у них ещё три пулемета, а у вас — один пистолет", — добавил спикер ВСУ.

Всё возможное украинские пилоты из имеющихся самолётов выдавливают, однако им нужна более комфортная техника, например, F-16, заключил он.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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