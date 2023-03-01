Арестович заявил, что Украина поможет Молдавии справиться с "российским анклавом" в Приднестровье

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Алексей Арестович рассказал, что у Украины есть силы, способные за несколько дней закрыть угрозу со стороны Приднестровья.

Украинский военный аналитик считает, что "российский анклав" в Приднестровье несёт угрозу для всех государств в данном регионе.

Он вспомнил заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Молдавия претендует на роль следующей Украины, поэтому пришёл к выводу о том, что там следует ожидать "раскачку ситуации".

Арестович подчеркнул, что в случае, если Кремль реализует свой план, то это закончится для Молдавии полным контролем со стороны РФ.

"У Украины есть силы, которые бы за несколько дней закрыли вопрос с угрозой со стороны так называемой "ПМР", — отметил аналитик.

Бывший советник офиса Владимира Зеленского заверил, что Украина откликнется на призыв о помощи со стороны Молдавии, так как Киев заинтересован в помощи дружественному соседу.