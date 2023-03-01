Алексей Арестович рассказал, что у Украины есть силы, способные за несколько дней закрыть угрозу со стороны Приднестровья.
Украинский военный аналитик считает, что "российский анклав" в Приднестровье несёт угрозу для всех государств в данном регионе.
Он вспомнил заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Молдавия претендует на роль следующей Украины, поэтому пришёл к выводу о том, что там следует ожидать "раскачку ситуации".
Арестович подчеркнул, что в случае, если Кремль реализует свой план, то это закончится для Молдавии полным контролем со стороны РФ.
"У Украины есть силы, которые бы за несколько дней закрыли вопрос с угрозой со стороны так называемой "ПМР", — отметил аналитик.
Бывший советник офиса Владимира Зеленского заверил, что Украина откликнется на призыв о помощи со стороны Молдавии, так как Киев заинтересован в помощи дружественному соседу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.