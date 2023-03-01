Шурыгин заявил о целях беспилотников ВСУ при ударах по Москве и другим городам

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Военный эксперт Владислав Шурыгин дал оценку угрозы для Москвы и других регионов.

Единичные случаи налётов дронов делаются с целью оказать психологическое давление. Если удары по территории РФ станут систематичными, это станет проблемой.

"По мере того, как их будет становиться больше, и если они сейчас действительно смогут наладить производство беспилотников, то, конечно, это станет целой проблемой — отражение налётов по нашим городам", — рассказал Шурыгин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Россия принимает все меры по отражению воздушных атак.

Шурыгин добавил, что объекты в Москве и других городах могут стать целью дронов ВСУ. В число них войдут нефтебазы, склады вооружения, аэродромы, военные цели.