Несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Военный эксперт Владислав Шурыгин дал оценку угрозы для Москвы и других регионов.
Единичные случаи налётов дронов делаются с целью оказать психологическое давление. Если удары по территории РФ станут систематичными, это станет проблемой.
"По мере того, как их будет становиться больше, и если они сейчас действительно смогут наладить производство беспилотников, то, конечно, это станет целой проблемой — отражение налётов по нашим городам", — рассказал Шурыгин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Россия принимает все меры по отражению воздушных атак.
Шурыгин добавил, что объекты в Москве и других городах могут стать целью дронов ВСУ. В число них войдут нефтебазы, склады вооружения, аэродромы, военные цели.
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