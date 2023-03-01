Гундаров: срок взятия Артёмовска под полный контроль ВС РФ — не менее двух недель

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владимир Гундаров дал свой прогноз по срокам окончательного освобождения Артёмовска.

Эксперт полагает, что этот процесс займёт у российской армии не менее двух недель.

"Российским войскам понадобится не менее двух недель, чтобы взять город под контроль. Однако многое будет зависеть от упорства украинских войск и запасов продовольствия", — сказал Гундаров, которого цитирует "Вечерняя Москва".

Эксперт обратил внимание, что отступающие из города украинские войска будут занимать позиции, заблаговременно подготовленные ими, что означает, что ВС РФ не смогут после взятия Артёмовска осуществлять оперативные действия по освобождению остальной территории ДНР.