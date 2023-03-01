Советник Пушилина Кимаковский заявил о потере 70% бойцов подразделения ВСУ в Артёмовске

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины потеряли в районе Артёмовска до 70% бойцов.

"Они уже потеряли до 70% [личного состава], и их вывели на доукомплектование", — сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

Он отметил, что если командование ВСУ будет направлять в Артёмовск ещё какие-то силы, то это будут бойцы теробороны, которых не жалко киевскому режиму.

Кимаковский высоко оценил работу армии России на Артёмовском направлении. По его словам, российская артиллерия держит под огневым контролем все важные дороги.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, в каком случае командование может принять решение о выводе украинских войск из Артёмовска.