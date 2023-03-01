Российские самолеты Су-35 обладают боевыми возможностями, превосходящими американские истребители F-16, заявил военный летчик Владимир Попов.
По словам эксперта, возможное появление западных самолетов в небе над Украиной не станет проблемой для российских пилотов. В случае воздушного боя с F-16 любой отечественный самолет, включая Су-35, МиГ-29 и МиГ-35, сможет справиться с противником и дать ему отпор.
"Если буквально завтра десяток F-16 появится в небе над Украиной, это не создаст для нас никаких проблем", — сказал Попов в интервью iReactor.
Он также отметил, что боевой потенциал МиГ-29 и МиГ-35 в несколько раз превосходит американские истребители, а наличие только одного двигателя является главной слабостью F-16.
Несмотря на заявления российского летчика, западные эксперты считают F-16 одним из наиболее многофункциональных и эффективных истребителей в мире.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украине сейчас не нужны сейчас боевые истребители F-16.
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