Взгляд: Бартош назвал переброску "самолёта Судного дня" E-6B Mercury ВМС США в Европу настораживающим фактором

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон специально нагнетает обстановку в Европе, совершив манёвр с переброской "самолёта Судного дня" E-6B Mercury ВМС США в Исландию. Об этом заявил военный эксперт Александр Бартош.

"Переброска американского самолёта E-6B Mercury — настораживающий фактор. Дело в том, что эту машину могли отправить в Исландию либо в рамках крупных учений, о которых нам должно было быть известно, либо в преддверии серьёзного осложнения международной обстановки", — отметил он в беседе с газетой "Взгляд".

Также стоит иметь в виду тот факт, что Соединённые Штаты несколько дней назад перебросили четыре стратегических бомбардировщика В-52 в Испанию. Все эти действия похожи на эскалацию в Европе и направлены против Москвы, отметил эксперт.