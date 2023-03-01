Вашингтон специально нагнетает обстановку в Европе, совершив манёвр с переброской "самолёта Судного дня" E-6B Mercury ВМС США в Исландию. Об этом заявил военный эксперт Александр Бартош.
"Переброска американского самолёта E-6B Mercury — настораживающий фактор. Дело в том, что эту машину могли отправить в Исландию либо в рамках крупных учений, о которых нам должно было быть известно, либо в преддверии серьёзного осложнения международной обстановки", — отметил он в беседе с газетой "Взгляд".
Также стоит иметь в виду тот факт, что Соединённые Штаты несколько дней назад перебросили четыре стратегических бомбардировщика В-52 в Испанию. Все эти действия похожи на эскалацию в Европе и направлены против Москвы, отметил эксперт.
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