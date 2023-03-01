Военный эксперт Владислав Шурыгин допустил, что атаковавшие Россию беспилотники произвели в Европе.
"Думаю, сейчас идёт отработка применения таких машин, поэтому в дальнейшем нам надо ждать более массовых налётов", — предупредил специалист, слова которого приводит издание "Известия".
Эксперт призвал готовиться к защите от БПЛА. Также он отметил, что дрон трудно сбить на малой высоте. Радары плохо работают в случае с руслами рек, добавил Шурыгин.
Вместе с этим он предложил использовать для борьбы с беспилотниками оснащённые радиолокационными станциями аэростаты. Соответствующее решение проблемы собеседник издания назвал дешёвым и эффективным.
Ранее политолог Андрей Кошкин в разговоре с Pravda. Ru допустил, что БПЛА, который упал в Московской области, запустили диверсанты в России.
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