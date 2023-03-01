Российский боец поймал украинский самодельный дрон ВСУ и оторвал концевики, чтобы тот не взорвался в руках. Об этом рассказал боец ВС РФ с позывным Моздок.
Он рассказал корреспонденту RT Владу Андрице, что противник всё чаще использует дроны-камикадзе, которые сделаны "на коленке", из того, что было под рукой. Активно ВСУ их применяют против техники.
"Дрон-камикадзе — он собран кустарно. Даже если здесь осмотреться, можно всё найти, чтобы его сделать, нужен только пульт. <…> Он летит, ударяется обо что-то, концевики срабатывают — и взрыв", — рассказал боец с передовой в Марьинке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.