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RT: солдат ВС России сумел обезвредить летевший в него сделанный "на коленке" дрон ВСУ со взрывчаткой

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Силовые структуры

Российский боец поймал украинский самодельный дрон ВСУ и оторвал концевики, чтобы тот не взорвался в руках. Об этом рассказал боец ВС РФ с позывным Моздок.

RT: солдат ВС России сумел обезвредить летевший в него сделанный "на коленке" дрон ВСУ со взрывчаткой

Он рассказал корреспонденту RT Владу Андрице, что противник всё чаще использует дроны-камикадзе, которые сделаны "на коленке", из того, что было под рукой. Активно ВСУ их применяют против техники.

"Дрон-камикадзе — он собран кустарно. Даже если здесь осмотреться, можно всё найти, чтобы его сделать, нужен только пульт. <…> Он летит, ударяется обо что-то, концевики срабатывают — и взрыв", — рассказал боец с передовой в Марьинке.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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