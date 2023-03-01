RT: солдат ВС России сумел обезвредить летевший в него сделанный "на коленке" дрон ВСУ со взрывчаткой

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский боец поймал украинский самодельный дрон ВСУ и оторвал концевики, чтобы тот не взорвался в руках. Об этом рассказал боец ВС РФ с позывным Моздок.

Он рассказал корреспонденту RT Владу Андрице, что противник всё чаще использует дроны-камикадзе, которые сделаны "на коленке", из того, что было под рукой. Активно ВСУ их применяют против техники.

"Дрон-камикадзе — он собран кустарно. Даже если здесь осмотреться, можно всё найти, чтобы его сделать, нужен только пульт. <…> Он летит, ударяется обо что-то, концевики срабатывают — и взрыв", — рассказал боец с передовой в Марьинке.