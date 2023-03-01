Американцы восприняли в штыки призыв Владимира Зеленского умирать за Украину

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ради красного словца и пиара президент Украины Владимир Зеленский способен на многое, но порой переходит все границы. Так, на очередной конференции он очень эмоционально призвал американцев готовиться к тому, что им придётся отправить воевать "своих солдат, сыновей и дочек… как это делаем мы", добавив, что они будут умирать на поле боя, сообщает EADaily.

Twitter* буквально взорвался от возмущений. Пользователи Сети стали слать изображения среднего пальца в ответ на данное заявление. К обычным гражданам страны присоединились и политики США. Бывший помощник министра финансов США по связям с общественностью Моника Кроули.

"Зеленский теперь прямо угрожает нам и заявляет, что американские сыновья и дочери должны будут сражаться и умирать за Украину. НИ ЗА ЧТО", — написала она.

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