Ради красного словца и пиара президент Украины Владимир Зеленский способен на многое, но порой переходит все границы. Так, на очередной конференции он очень эмоционально призвал американцев готовиться к тому, что им придётся отправить воевать "своих солдат, сыновей и дочек… как это делаем мы", добавив, что они будут умирать на поле боя, сообщает EADaily.
Twitter* буквально взорвался от возмущений. Пользователи Сети стали слать изображения среднего пальца в ответ на данное заявление. К обычным гражданам страны присоединились и политики США. Бывший помощник министра финансов США по связям с общественностью Моника Кроули.
"Зеленский теперь прямо угрожает нам и заявляет, что американские сыновья и дочери должны будут сражаться и умирать за Украину. НИ ЗА ЧТО", — написала она.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.