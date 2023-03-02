Россия разрабатывает новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от агрессии США, сообщили эксперты. Они отмечают, что Пентагон рассматривает сценарий, при котором с помощью мгновенного глобального удара уничтожат не менее 65-70 процентов стратегических ядерных сил РФ.
Те, ракеты, которые Россия успеет выпустить, Пентагон может уничтожить при помощи ПРО и нанести минимальный ядерный удар для уничтожения страны в целом. Новый вид военных операций с применением ядерного оружия позволит российской стороне отразить агрессию США или НАТО ещё на первом этапе: мгновенном глобальном ударе.
"Предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учётом новейших военных технологий, — пишет журнал "Военная мысль", который издаёт Минобороны России. — Рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания".
Как подчеркнули военные учёные, Россия должна показать Вашингтону, что он не сможет нанести удар по стране, а глобальная система ПРО — не панацея.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
За прошедший год изменились как сами войска Украины, так и пленные, которые попадают к ВС РФ.