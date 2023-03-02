"Военная мысль": в РФ разрабатывают новые операции с ядерным оружием для защиты от США

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия разрабатывает новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от агрессии США, сообщили эксперты. Они отмечают, что Пентагон рассматривает сценарий, при котором с помощью мгновенного глобального удара уничтожат не менее 65-70 процентов стратегических ядерных сил РФ.

Те, ракеты, которые Россия успеет выпустить, Пентагон может уничтожить при помощи ПРО и нанести минимальный ядерный удар для уничтожения страны в целом. Новый вид военных операций с применением ядерного оружия позволит российской стороне отразить агрессию США или НАТО ещё на первом этапе: мгновенном глобальном ударе.

"Предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учётом новейших военных технологий, — пишет журнал "Военная мысль", который издаёт Минобороны России. — Рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: операция стратегических сил сдерживания".

Как подчеркнули военные учёные, Россия должна показать Вашингтону, что он не сможет нанести удар по стране, а глобальная система ПРО — не панацея.