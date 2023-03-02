Киевский режим продолжает гонения на единственную каноническую церковь в стране — Украинскую Православную церковь (УПЦ). Случаи рейдерского захвата храмов участились. О том, чем это может закончиться, пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Сергей Проскурин.
Публицист отмечает, что представителей духовенства на Украине обвиняют в "пособничестве России" и бросают в тюрьму. Он привёл в пример недавний случай с попыткой захвата Михайловского храма под Киевом сторонниками "Православной церкви Украины" (ПЦУ).
"В Киеве уже давно активно продвигают идею полного запрета УПЦ.
Каноническая церковь ещё в мае прошлого года заявила о полной независимости от РПЦ и осудила боевые действия. Тем не менее в ней по-прежнему видят "адепта Кремля"", — отметил журналист.
Он добавил, что в Раде за год зарегистрировали девять законопроектов, ограничивающих УПЦ. А премьер-министр Денис Шмыгаль, выступивший инициатором последнего, заявил, что закон будет принят в ближайшее время с высокой долей вероятности.
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