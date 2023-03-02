Глава Украины Владимир Зеленский шокировал пользователей Twitter* словами о том, что Россия в случае победы в конфликте "придёт в страны НАТО".
Они назвали заявление украинского президента угрозой в адрес Североатлантического альянса. По их мнению, Киев находится в отчаянии, поэтому всеми силами "хватается за соломинку". Кроме того, комментаторы отметили, что Зеленский провоцирует Третью мировую войну, втягивая НАТО в противостояние с РФ.
"Кому он угрожает? Он уже получает сотни миллиардов от Соединённых Штатов", — написал один из пользователей.
Жители западных стран посоветовали Зеленскому больше не угрожать США и НАТО. Они считают, что Украине давно пора возобновить мирные переговоры с Россией. Комментаторы также потребовали, чтобы Североатлантический альянс больше не поставлял Киеву новую технику.
Ранее Зеленский призвал США отправлять "своих дочерей и сыновей" на Украину для участия в боях.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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