Пользователи Сети осудили президента Украины Зеленского за угрозы в адрес НАТО

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Украины Владимир Зеленский шокировал пользователей Twitter* словами о том, что Россия в случае победы в конфликте "придёт в страны НАТО".

Они назвали заявление украинского президента угрозой в адрес Североатлантического альянса. По их мнению, Киев находится в отчаянии, поэтому всеми силами "хватается за соломинку". Кроме того, комментаторы отметили, что Зеленский провоцирует Третью мировую войну, втягивая НАТО в противостояние с РФ.

"Кому он угрожает? Он уже получает сотни миллиардов от Соединённых Штатов", — написал один из пользователей.

Жители западных стран посоветовали Зеленскому больше не угрожать США и НАТО. Они считают, что Украине давно пора возобновить мирные переговоры с Россией. Комментаторы также потребовали, чтобы Североатлантический альянс больше не поставлял Киеву новую технику.

Ранее Зеленский призвал США отправлять "своих дочерей и сыновей" на Украину для участия в боях.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.