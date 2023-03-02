Басурин: Киев готовит провокацию против Китая

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевские власти готовят провокацию против Китая. Об этом заявил бывший официальный представитель военного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Эдуард Басурин в своём Telegram-канале в четверг.

По словам эксперта, провокация будет заключаться в том, что украинские боевики якобы отобьют какие-то позиции у российских военных и "найдут" на них стрелковое оружие или гранатомёты якобы китайского производства.

После этого Киев заявит на весь мир, что Китай поставляет оружие в Россию, объяснил военный.

Напомним, Запад уже пытался обвинить власти КНР в поставках вооружения России, однако Пекин это отрицает.