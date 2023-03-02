Киевские власти готовят провокацию против Китая. Об этом заявил бывший официальный представитель военного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Эдуард Басурин в своём Telegram-канале в четверг.
По словам эксперта, провокация будет заключаться в том, что украинские боевики якобы отобьют какие-то позиции у российских военных и "найдут" на них стрелковое оружие или гранатомёты якобы китайского производства.
После этого Киев заявит на весь мир, что Китай поставляет оружие в Россию, объяснил военный.
Напомним, Запад уже пытался обвинить власти КНР в поставках вооружения России, однако Пекин это отрицает.
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