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Басурин: Киев готовит провокацию против Китая

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Силовые структуры

Киевские власти готовят провокацию против Китая. Об этом заявил бывший официальный представитель военного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Эдуард Басурин в своём Telegram-канале в четверг.

Басурин: Киев готовит провокацию против Китая

По словам эксперта, провокация будет заключаться в том, что украинские боевики якобы отобьют какие-то позиции у российских военных и "найдут" на них стрелковое оружие или гранатомёты якобы китайского производства.

После этого Киев заявит на весь мир, что Китай поставляет оружие в Россию, объяснил военный.

Напомним, Запад уже пытался обвинить власти КНР в поставках вооружения России, однако Пекин это отрицает.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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