Если начнётся реальная война, Германия сможет участвовать в боевых действиях всего несколько дней из-за дефицита оружия и снарядов, сообщает Financial Times.
По информации издания, для восполнения запасов военной техники Берлину понадобится около 20 миллиардов евро. Отмечается, что у Германии пока не получается направлять на оборонную сферу 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), хотя такое финансирование является стандартом НАТО.
Как отмечает газета, в будущем Минобороны ФРГ планирует выделять больше средств на развитие военно-промышленного комплекса.
"Запасы боеприпасов бундесвера настолько истощены, что их хватит лишь на несколько дней реальной войны", — подчёркивается в публикации.
Журналисты добавили, что Германия продолжает передавать военную технику Украине, однако слишком медленно производит аналогичное оборудование для восполнения своих арсеналов.
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