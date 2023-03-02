Financial Times: Германия сможет сражаться всего несколько дней в случае войны

Если начнётся реальная война, Германия сможет участвовать в боевых действиях всего несколько дней из-за дефицита оружия и снарядов, сообщает Financial Times.

По информации издания, для восполнения запасов военной техники Берлину понадобится около 20 миллиардов евро. Отмечается, что у Германии пока не получается направлять на оборонную сферу 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), хотя такое финансирование является стандартом НАТО.

Как отмечает газета, в будущем Минобороны ФРГ планирует выделять больше средств на развитие военно-промышленного комплекса.

"Запасы боеприпасов бундесвера настолько истощены, что их хватит лишь на несколько дней реальной войны", — подчёркивается в публикации.

Журналисты добавили, что Германия продолжает передавать военную технику Украине, однако слишком медленно производит аналогичное оборудование для восполнения своих арсеналов.