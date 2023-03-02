Политолог Ростислав Ищенко оценил вероятность осуществления террористических актов и диверсий в российских регионах.
По его словам, к террору обращаются только "слабые", когда у них уже нет сил для победы в зоне боевых действий. Эксперт назвал работу российских спецслужб по предупреждению угроз "достаточно эффективной". При этом он добавил, что ни одна страна в мире не способна выстроить 100-процентную защиту от террористов.
Как пояснил политолог, при качественной работе спецслужб организаторы терактов зачастую ещё на этапе подготовки отказываются от противоправной деятельности.
"Пока что наши спецслужбы в плане борьбы с террором демонстрировали выдающиеся успехи", — подчеркнул Ищенко в интервью "Военному делу".
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, который пытался передать украинским разведчикам информацию о российских военных объектах.
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