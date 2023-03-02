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Власти Брянской области опровергли информацию об атаке украинских диверсантов на школьный автобус

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Силовые структуры

Временно исполняющая обязанности замглавы Брянской области заявила, что данные об обстреле школьного автобуса со стороны ВСУ являются дезинформацией.

Власти Брянской области опровергли информацию об атаке украинских диверсантов на школьный автобус

Как отметила чиновница в беседе с РИА Новости, учебные заведения работают в удалённом режиме. Вместе с этим собеседница агентства сказала, что украинские диверсанты не проникли на территорию школ в регионе.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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