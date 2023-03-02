Временно исполняющая обязанности замглавы Брянской области заявила, что данные об обстреле школьного автобуса со стороны ВСУ являются дезинформацией.
Как отметила чиновница в беседе с РИА Новости, учебные заведения работают в удалённом режиме. Вместе с этим собеседница агентства сказала, что украинские диверсанты не проникли на территорию школ в регионе.
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