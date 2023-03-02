Власти Брянской области опровергли информацию об атаке украинских диверсантов на школьный автобус

0:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющая обязанности замглавы Брянской области заявила, что данные об обстреле школьного автобуса со стороны ВСУ являются дезинформацией.

Как отметила чиновница в беседе с РИА Новости, учебные заведения работают в удалённом режиме. Вместе с этим собеседница агентства сказала, что украинские диверсанты не проникли на территорию школ в регионе.