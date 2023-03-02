Песков не знает, повлияет ли ситуация в Брянской области на изменение статуса спецоперации

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга не смог дать однозначный ответ на вопрос журналистов о том, планируется ли изменять статус специальной военной операции (СВО) после атаки украинских диверсантов на Брянскую область.

В четверг, 2 марта, представители ФСБ РФ подтвердили информацию о проникновении боевиков ВСУ в два населённых пункта Брянской области. В ведомстве уточнили, что росгвардейцы вступили в бой с диверсантами.

"Не знаю, пока не могу сказать", — отметил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о возможном изменении статуса СВО.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин находится в Кремле и постоянно контактирует с главами силовых ведомств по ситуации в Брянской области.