Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга не смог дать однозначный ответ на вопрос журналистов о том, планируется ли изменять статус специальной военной операции (СВО) после атаки украинских диверсантов на Брянскую область.
В четверг, 2 марта, представители ФСБ РФ подтвердили информацию о проникновении боевиков ВСУ в два населённых пункта Брянской области. В ведомстве уточнили, что росгвардейцы вступили в бой с диверсантами.
"Не знаю, пока не могу сказать", — отметил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о возможном изменении статуса СВО.
Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин находится в Кремле и постоянно контактирует с главами силовых ведомств по ситуации в Брянской области.
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