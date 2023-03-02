Генерал Липовой: Россия жёстко ответит Украине и НАТО на атаку ДРГ в Брянской области

1:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина подтвердила статус государства-террориста, засылая на территорию России боевиков. Киевское руководство пытается показать свою боеспособность наносить ущерб. Об этом заявил председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой России Сергей Липовой, комментируя Pravda.Ru проникновение украинских диверсантов в Брянскую область.

Террористическая группа уже окружена, указал генерал. На данный момент решается вопрос: уничтожить боевиков или взять их в плен.

"Я думаю, что они надеются на обмен военнопленных. Однако это абсолютно напрасная идея, потому что они совершили военные преступления на территории соседнего государства и взяты с поличным", — подчеркнул Липовой.

Таким образом, если террористы сдадутся, то они будут осуждены по самым тяжёлым статьям, считает собеседник Pravda.Ru. Однако Россия не встанет на один уровень с государством-террористом и не будет посылать свои ДРГ для убийства мирных жителей.

"Это не наш способ. Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с фашизмом, мы воюем с НАТО", — заявил Липовой.

Ответ России будет жёстким и однозначным: киевский режим и все те, кто поддерживают его, будут уничтожены, подчеркнул генерал.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района в село Любечане проникла украинская ДРГ. Террористы обстреляли автомобиль с мирными жителями. Один человек погиб, ребёнок получил ранения.

По данным военного эксперта Бориса Рожина, жители населённого пункта Сашуны оказались в заложниках у боевиков. Террористы захватили мужчину, женщину и двоих детей. Сейчас в Брянской области идут бои с диверсантами ВСУ.