Мобилизованные из Брянской области хотят в ЧВК "Вагнер"

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Мобилизованные из Брянской области 352-го мотострелкового полка, который ранее был расформирован, выразили желание вступить в ЧВК "Вагнер". Обращение военнослужащих опубликовал Telegram-канал "Горячие точки".

"Мы, военнослужащие 352-го мотострелкового полка. К сожалению, произошла такая ситуация, что наш полк расформировали, поэтому очень хотим служить в Вашем подразделении", — говорят бойцы в своем обращении к руководству ЧВК "Вагнер".

Человек на видео отмечает, что "вагнеровцами" хотят стать десять человек, которые уже прошли боевое слаживание.

"Мы хотим, чтобы Вы нас приняли в свое подразделение, чтобы дали нам такие шевроны. Мы очень хотим служить в Вашем подразделении", — говорит военнослужащий на видео.

ЧВК "Вагнер" — одно из самых результативных российских подразделений, участвующих в СВО. Подразделениями данной организации была прорвана оборона ВСУ в Попасной, ликвидирована "Светлодарская дуга", взята под контроль крупнейшая в Донбассе Углегорская ТЭС, освобожден город Соледар и ряд других населенных пунктов.

В настоящее время "вагнеровцы" сражаются в городе Бахмут и его окрестностях, с ожесточенными боями продвигаясь одновременно на нескольких направлениях.